Оккупанты все чаще задерживают мужчин в Херсоне, в Бердянск прибыла росгвардия

Российские оккупанты хотят принудительно мобилизовать граждан Украины, находящихся на временно оккупированных территориях. Речь идет о мужчинах призывного возраста.

Соответствующую информацию сообщили в Генштабе ВСУ 30 сентября. По их данным, на временно оккупированные территории прибыла даже росгвардия.

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Оккупанты задерживают мужчин в Херсоне

Оккупационное командование пытается внедрить меры принудительной мобилизации на временно захваченных территориях Украины. В Херсоне участились случаи задержания местных мужчин призывного возраста,

– рассказали в Генштабе ВСУ.

По их данным, сначала происходит поверхностное определение пригодности к военной службе. Впоследствии наших людей российские оккупанты направляют на комплектование подразделений, которые планируют задействовать против Украины в районе проведения боевых действий. Более того, известно, что:

в Бердянске принудительно мобилизовали работников некоторых предприятий, оставшихся работать на оккупированной территории;

в город прибыли усиленные подразделения росгвардии с целью подавления вероятного сопротивления местного населения.

Стоит вспомнить, что российские оккупанты в Донецкой области призвали на войну против Украины еще 250 заключенных. Их также в ближайшие дни направят на доукомплектование находящихся на передовых позициях подразделений.

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