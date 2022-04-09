В частности, оккупанты прибегают к мародерству. На этот раз украли даже не стиральную машинку или ношеную одежду, а сельскохозяйственную технику. Об этом сообщила Запорожская областная прокуратура.

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Оккупанты захватили с выставки в Мелитополе техники на 1 миллион евро

Запорожская облпрокуратура приступила к производству по факту завладения военнослужащими РФ транспортными средствами.

Российские военные украли:

новые флагманские комбайны S770 и S760,

трактор M6195,

сеялку Vaderstad Tempo.

Вся эта техника принадлежала одному из дилеров сельхозтехники. До того как Мелитополь попал в оккупацию, она оставалась на выставочной площадке города.

Так, по данным следствия, общая стоимость похищенного – 1 миллион евро.

Специалисты предприятия утверждают, что техника находится на территории Чечни. Это удалось выяснить благодаря позиционным системам, установленным на оборудовании.

В ведомстве напомнили, если вы становитесь свидетелем военного преступления в России, то фиксируйте и присылайте доказательства на War crimes .