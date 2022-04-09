Зокрема, окупанти вдаються до мародерства. Цього разу вкрали, навіть, не пральну машинку чи ношений одяг, а сільськогосподарську техніку. Про це повідомила Запорізька обласна прокуратура.
Головне Звірства росіян на Харківщині, спалення тіл у крематоріях у Маріуполі: основне за 45 день війни
Окупанти захопили з виставки в Мелітополі техніки на 1 мільйон євро
Запорізька облпрокуратура розпочала провадження за фактом заволодіння військовослужбовцями РФ транспортними засобами.
Російські військові вкрали:
- нові флагманські комбайни S770 та S760,
- трактор M6195,
- сівалку Vaderstad Tempo.
Вся ця техніка належала одному з дилерів сільгосптехніки регіону. До того як Мелітополь потрапив в окупацію вона залишалась на виставковому майданчику міста.
Так, за даними слідства, загальна вартість викраденого – 1 мільйон євро.
Фахівці підприємства стверджують що техніка перебуває на території Чечні. Це вдалося з'ясувати завдяки позиційним системам, встановленим на обладнані.
У відомстві нагадали, якщо стаєте свідком воєнного злочину Росії, то фіксуйте та надсилайте докази на War crimes.