Россия заявила, что выводит войска из Херсона

9 ноября 2022 , 17:17
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Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области. Они заставляют врага убегать с украинских территорий.

9 ноября появилась информация, что оккупанты покидают Херсон. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступать к отводу русских войск за реку Днепр.

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Перед своим заявлением Шойгу заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Генерал сообщил, что "Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра".

Шойгу согласился с его выводами, добавив, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время они сохранят жизнь своих военных и боеспособность группировки войск. В результате Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

По словам Суровикина, манёвр войск будет совершен в ближайшие сроки. Он сказал, что соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Смотрите заявление Шойгу: видео

Очередной жест доброй воли

Российское командование приняло решение отвести свои войска на левый берег Днепра – заявили, что в приоритете их военные.

Также в одном из заявлений сообщили, что вывезли 115 тысяч человек из Херсонской области. В РосСМИ заявляют, что это все желающие, однако, очевидно, что такие действия были совершены насильно. Россия продолжает совершать преступления против гражданских украинцев.


Россия отводит войска из Херсона / Скриншот

В то же время в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что Суровикин убедил Шойгу разыграть целый спектакль по ролям с докладом и заявлениями о "жесте доброй воли" из Херсона и правого берега Днепра.

В организации добавили, что даже убили коллаборанта Стремоусова, чтобы им хоть немного поверили, этакая "военная хитрость" на минималках.

Заметим, не ориентируйтесь на информацию от российских источников по ситуации на линии фронта. Это часть ИПСО и напрасные попытки повлиять на военно-политические решения.

Достойно внимания – когда Вооруженные Силы освободят Херсон: смотрите видео

 

Автор: Марта Касіянчук