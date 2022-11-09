Россия заявила, что выводит войска из Херсона

Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление в Херсонской области. Они заставляют врага убегать с украинских территорий.

9 ноября появилась информация, что оккупанты покидают Херсон. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ приступать к отводу русских войск за реку Днепр.

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Перед своим заявлением Шойгу заслушал доклад командующего группировкой российских войск Сергея Суровикина. Генерал сообщил, что "Херсон и близлежащие населенные пункты не могут обеспечиваться и функционировать. Оборона будет организована левым берегом Днепра".

Шойгу согласился с его выводами, добавив, что решение об обороне на левом берегу Днепра непростое, в то же время они сохранят жизнь своих военных и боеспособность группировки войск. В результате Шойгу утвердил вывод войск на левый берег Днепра.

По словам Суровикина, манёвр войск будет совершен в ближайшие сроки. Он сказал, что соединения займут подготовленные оборонительные рубежи на левом берегу Днепра.

Смотрите заявление Шойгу: видео

Очередной жест доброй воли

Российское командование приняло решение отвести свои войска на левый берег Днепра – заявили, что в приоритете их военные.

Также в одном из заявлений сообщили, что вывезли 115 тысяч человек из Херсонской области. В РосСМИ заявляют, что это все желающие, однако, очевидно, что такие действия были совершены насильно. Россия продолжает совершать преступления против гражданских украинцев.



Россия отводит войска из Херсона / Скриншот Россия отводит войска из Херсона / Скриншот

В то же время в Международном разведывательном сообществе InformNapalm предполагают, что Суровикин убедил Шойгу разыграть целый спектакль по ролям с докладом и заявлениями о "жесте доброй воли" из Херсона и правого берега Днепра.

В организации добавили, что даже убили коллаборанта Стремоусова, чтобы им хоть немного поверили, этакая "военная хитрость" на минималках.

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