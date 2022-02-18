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Отметьте Есть надежда избежать серьезного обострения на Донбассе, – Гармаш

Оккупанты заявили об "эвакуации" населения

Источник: 24 канал

Главарь боевиков в эфире пропагандистской программы заявил, что жителей оккупированного Донецка "эвакуируют" в Россию. Их вроде бы готова принять Ростовская область. В первую очередь оккупанты собираются вывезти женщин, детей и пожилых людей.

Также об эвакуации людей заявил глава оккупантов в Луганской области. Он также цинично призвал мужчин с оккупированных территорий взять в руки оружие.

Примите во внимание! Активист Сергей Стерненко рассказал, что видео главаря оккупантов о так называемой "эвакуации" записали еще до обострения на Донбассе.

Заявления боевиков испугали людей

После сообщений об "эвакуации" местные жители запаниковали. Дезинформированные люди стоят в очередях к банкоматам и заправкам.

Очереди в оккупированном Донецке: смотрите видео

Боевики разослали местным жителям смс-сообщения об эвакуации. Также людей уже предупредили о возможных проблемах связи.

Впоследствии в оккупированном Донецке включили сирену "гражданской обороны".

Сирена в оккупированном Донецке 18 февраля: смотрите видео

Российские СМИ сообщили о старте "эвакуации"

Вечером 18 февраля российские СМИ сообщили, что "эвакуация" жителей Донбасса уже стартовала. В первую очередь вроде бы вывозят детей-сирот. Малыши якобы уже начали заходить в автобусы.

Между тем в Ростовской области, которая вроде бы готова принять "эвакуированных", заявили, что узнали об этом из новостей.

Между тем Дмитрий Песков – спикер Владимира Путина – заявил, что Кремль готов платить по 10 тысяч рублей каждому "эвакуированному".

Примите во внимание! В Офисе Президента заявили, что Россия может обстрелять колонну эвакуации, чтобы обвинить Украину.

Обратите внимание В оккупированном Донецке возле здания "правительства" боевиков произошел взрыв

Обострение на Донбассе продолжается

Источник: 24 канал

Штаб ООС сообщил, что обострение на Донбассе продолжается. Оккупанты цинично срывают режим прекращения огня. По состоянию на 17:00 враг уже 53 раза нарушил режим тишины.

Боевики стреляют из оружия, запрещенного минскими договоренностями. Кроме того, враг располагает свои позиции поближе к жилым домам.

Оккупанты обстреляли колонну с гуманитарной помощью

Под обстрелы со стороны российских оккупантов попала колонна с гуманитарной помощью от Управления Верховного Комиссара ООН. Это произошло около 12:00 на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

Также в городе Счастье боевики обстреляли пожарную часть. Кроме того, враг попал в жилой дом села Артема.

Оккупанты обстреливают Донбасс: смотрите видео

Враг ранил воина ВСУ

Во время минометных обстрелов в селе Старогнатовка пострадал украинский воин. Об этом сообщили украинские правоохранители.

В результате минометного обстрела села Старогнатовка был тяжело ранен солдат ВСУ. Предварительная правовая квалификация – террористический акт,

– заявили в полиции.

Важно Боевики вас обманывают, – главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированных территорий

Брифинг Кабмина и СНБО

Источник: 24 канал

Представители Кабмина и СНБО обсудили обострение в Донбассе. Впоследствии на брифинг к журналистам вышли:

Алексей Данилов – секретарь СНБО;

Алексей Резников – министр обороны;

Ирина Верещук – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Самое важное из брифинга

Алексей Данилов в который раз подчеркнул, что Украина не планирует наступления на Донбасс. Никакого приказа об освобождении оккупированных территорий силовым путем нет. Украина никогда на это не пойдет, потому что понимает: это может привести к многочисленным жертвам.

Данилов заметил: враг хочет спровоцировать ВСУ. В то же время украинские защитники могут открывать огонь только в том случае, если есть угроза жизни нашим военным.

Боевики могут взрывать автобусы с "эвакуированными"

Секретарь СНБО заявил, что оккупанты могут взрывать автобусы, которыми везут "эвакуированных" жителей Донбасса в Ростовскую область.

Мы не можем сказать, что они могут придумать – взрывать ли автобусы, в которых будут передвигаться эти люди, которым они предлагают переехать в Ростов или Ростовскую область, или они будут подрывать дома – нам это неизвестно, и мы к этому не имеем никакого отношения,

– заявил Данилов.

Политики уезжают на фронт

Уже 19 февраля украинские нардепы и министры отправятся в зону ООС. Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский.

Политики посетят города, где боевики разрушили инфраструктуру. В частности, говорится о Станице Луганской.

Важно Верещук предлагает жителям Донбасса выезжать на свободные части Украины вместо России

Байден выступит с обращением по Украине

Источник: CNN

Президент США Джо Байден 18 февраля выступит с обращением по поводу ситуации в Украине. По данным СМИ, выступление лидера Штатов начнется около 23:00 по киевскому времени.

Перед обращением Байден проведет переговоры с союзниками. Они обсудят события в Украине.

Примите во внимание! Первое выступление президента США по ситуации в Украине состоялось 15 февраля. Свою речь Байден высказал в канун 16 февраля, когда прогнозировали вторжение России в Украину.



Группа Kalush Orchestra готова ехать на Евровидение-2022

Источник: "Радио НВ"

Олег Псюк – лидер группы Kalush Orchestra – заявил, что готов участвовать в Евровидении-2022. Музыкант заявил, что будет представлять Украину, а не Суспільне.

Да, они сегодня связывались с нашими менеджерами и мы должны к ним прийти разговаривать. Завтра (в пятницу, 18 февраля – Showbiz 24) будет финальный ответ. Когда мы подпишем все бумаги, мы сможем заявить точно,

– сказал Псюк

Лидер Kalush Orchestra подчеркнул, что многие "злоумышленники" пытаются найти разную информацию о группе. В частности, взламываются социальные сети.