За ложью кремлевских посипак, на момент "удара" там же проходила церемония прощания с демилитаризованной террористкой ольгой "корсой" качурой, а в результате "огня" якобы погибла женщина. Забавно, что в видео от самих же пропагандистов "погибшая" двигает головой, чтобы удобнее устроиться для кадра.

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Видео с "убитой" женщиной

По заявлениям кремлевских пропагандистов и ряда террористических квазиобразований на территории временно оккупированной части Донецкой области, Вооруженные Силы Украины 4 августа якобы обстреляли центр Донецка.

При этом оккупанты даже не додумались согласовать единую версию событий. Одни заявляют, что в результате вымышленного "удара ВСУ" погибли 5 гражданских, другие – умершая одна женщина.

российские ведомства утверждают, что церемония прощания с предательницей Украины качурой, несмотря на "обстрел", состоялась, а представители оккупационных администраций заявляют, что ее перенесли.

Чтобы подтвердить обстрел Донецка, пропагандисты устроили целый спектакль. Адепты версии об "одной жертве", а именно "раша тудей", опубликовали видео, в котором накрывают тело "убитой" женщины. Однако бедняжка так неудобно лежит на асфальте, что она активно двигает головой.

"Убитая" в Донецке никак не может устроиться для эффектного кадра: смотрите видео

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