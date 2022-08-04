За брехнею кремлівських посіпак, на момент "удару" там саме проходила церемонія прощання із демілітаризованою терористкою ольгою "корсою" качурою, а унаслідок "вогню" нібито загинула жінка. Кумедно, що у відео від самих же пропагандистів "загибла" рухає головою, щоб якомога зручніше вмоститися для кадру.

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Відео з "вбитою" жінкою

За заявами кремлівських пропагандистів та низки терористичних квазіутворень на території тимчасово окупованої частини Донецької області, Збройні Сили України 4 серпня буцімто "обстріляли" центр Донецька.

При цьому окупанти навіть не додумалися узгодити єдину версію подій. Одні заявляють, що унаслідок вигаданого "удару ЗСУ" загинули 5 цивільних, інші, – що померла одна жінка.

російські відомства стверджують, що церемонія прощання зі зрадницею України качурою, попри "обстріл", відбулася, а представники окупаційних адміністрацій тим часом заявляють, що її перенесли.

Щоб "підтвердити обстріл Донецька", пропагандисти влаштували цілу виставу. Адепти версії про "одну жертву", а саме "раша тудей", опублікували відео, у якому накривають тіло "вбитої" жінки. Проте бідолашній так незручно лежати на асфальті, що вона активно рухає головою.

"Вбита" у Донецьку ніяк не може вмоститися для ефектного кадру: дивіться відео

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