Оккупанты заявляют о сбитии БпЛА в Брянской области и возле Москвы

В России заявили о якобы сбитии беспилотников над территорией Брянской области в ночь на 28 августа. Кроме того, дрон вроде бы приземлили и вблизи Москвы.

Захватчики снова продолжают заявлять об атаках беспилотников. Более того – цели они будто сбивают.

Обратите внимание Два московских аэропорта приостанавливали работу: вводили план "Ковёр", задерживали рейсы

"Атака" дронов на Брянскую область

В так называемом минобороны России 28 августа, примерно в 3:45, заявили о якобы отраженной атаке БпЛА. Мол, на Брянскую область летели 2 дрона, однако их "сбила ПВО".

БпЛА "заметили" и вблизи Москвы

Оккупанты видели цели в небе не только на Брянщине. Столицы государства-агрессора тоже вроде бы пытался добраться дрон. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ночью силами ПВО в районе Люберцы (20 километров от Москвы – 24 Канал) якобы уничтожили беспилотник, летевший по направлению к столице России.

Предварительно, пострадавших и разрушений вроде бы нет. Однако экстренные службы работают на месте происшествия.

В Москве закрывали аэропорты

Отметим, что в ночь на 28 августа не работали аэропорты "Внуково" и "Домодедово". В результате задерживались более 15 рейсов как на вылет, так и на прилет. А все потому, что вводили план "Ковёр".

Именно пропагандистские СМИ начали сообщать, что аэропорты не работают. Случилось это примерно 2:30. Интересно, что тогда не писали, что стало причиной такого решения. Но, как мы писали выше, по всей вероятности, это было связано с якобы атакой дронами столицы.

Уже около 03:20 российские телеграмы начали писать, что аэропорты возобновили свою работу. Мы же напомним, что план "Ковер" вводится, когда фиксируют в небе неизвестные или опасные объекты.

Обратим внимание, что в Москве атаки дронами стали регулярным явлением. В ночь на 26 августа оккупанты также жаловались на то, что Московская область якобы была под атакой дрона. Тогда же кичились "успешной" работой ПВО. Параллельно местные жители рассказывали о мощном столбе огня.