Оккупанты заявляют об атаке дронами на аэродром "Дягилево" под Рязанью

Ночь на 27 июля оказалась неспокойной для жителей Рязанской области. Россияне жалуются на атаку дронов там.

В частности, "весело" было рядом с аэродромом "Дягилево" под Рязанью, там слышали взрывы. Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Возле аэродрома "Дягилево" слышали взрывы

Под ночной атакой дронов оказались Брянская и Курская области России. Вскоре к ним, как выяснилось, присоединилась и Рязанская область. Там, по данным росСМИ, несколькими беспилотниками был атакован аэродром "Дягилево".

Это третий военный аэродром, атакованный за последние два дня. ПВО отработало нормально,

– говорится в сообщении одного из вражеских телеграмм-каналов.

По предварительной информации, в Рязани есть попадания, сначала сообщалось о 3 взрывах. Впоследствии местные сообщили, что громко было несколько больше. По их словам, около 4 взрывов слышали в Роще, и не менее 10 – в Дягилево.

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В то же время вражеское Минобороны уже отчиталось об "успешной работе" российской противовоздушной обороны. "Очередными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Рязанской области", – сообщили там.

Атака на аэродром "Дягилево" / Фото росСМИ

Напомним, что именно на этот аэродром недавно совершили посадку 3 бомбардировщика Ту-22м3. В то же время, предварительно, есть также информация о повреждении местного НПЗ, дорога к нему перекрыта.

По предварительной информации, пострадавших и повреждений в результате атаки нет.