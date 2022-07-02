Новые данные Генштаб ВСУ обновил по состоянию на 18:00 2 июля. Украинские защитники и защитницы уже 129 суток героически обороняют родную землю от российских захватчиков.

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На Донецком направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру неподалеку Ивано-Дарьевки и Золотаревки. По результатам боевых действий закрепляется в районе населенного пункта Верхнекаменка,

– говорится в сообщении.

Заметьте! Украинские герои по состоянию на 2 июля освободили населенный пункт Ивановку, что на Херсонщине.

Кроме того, захватчики открывали огонь на Авдеевском, Южнобугском, Славянском, Краматорском, Бахмутском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях.

На Харьковском направлении захватчики проводят оборону занятых ранее позиций. Враг бил из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты проводили штурмовые действия в районе Дементьевки. В то же время никакого успеха российские захватчики не имели. Они были вынуждены отступить.

По данным Генштаба ВСУ, на Южнобугском направлении российские захватчики продолжают систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Враг пал из ствольной и реактивной артиллерии.

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