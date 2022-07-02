Нові дані Генштаб ЗСУ оновив станом на 18:00 2 липня. Українські захисники та захисниці вже 129 діб героїчно обороняють рідну землю від російських загарбників.

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На Донецькому напрямку противник обстріляв цивільну інфраструктуру неподалік Івано-Дар'ївки та Золотарівки. За результатами бойових дій, закріплюється в районі населеного пункту Верхньокам'янка,

– мовиться у повідомленні.

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Окрім того, загарбники відкривали вогонь на Авдіївському, Південнобузькому, Слов'янському, Краматорському, Бахмутському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

На Харківському напрямку загарбники проводять оборону зайнятих раніше позицій. Ворог гатив із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

Окупанти проводили штурмові дії у районі Дементіївки. Водночас жодного успіху російські загарбники не мали. Вони були змушені відступити.

За даними Генштабу ЗСУ, на Південнобузькому напрямку російські загарбники продовжують систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Ворог гатив зі ствольної та реактивної артилерії.

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