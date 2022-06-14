Оккупанты заминировали побережье реки Ингулец, – Генштаб

Российские захватчики делают все возможное для того, чтобы сделать невозможным наступление ВСУ. Для этого они уже заминировали побережье реки Ингулец.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба от 14 июня. Речь идет о минировании отрезка побережья протяженностью в несколько десятков километров.

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Побережье реки Ингулец кафиры заменяли

Известно, что заменяли реку Ингулец русские военные на Криворожском направлении. Данные свидетельствуют о том, что опасна зона между Давидовым Бродом и Калиновским. Эти два населенных пункта разделяют более 22 километров.



Заминированный отрезок между Давидовым Бродом и Калиновским / Скриншот карты

Оккупанты пытаются не допустить контрнаступления ВСУ

На Юге кафиры продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы помешать ВСУ провести контрнаступление. Да, на Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать рубежи, которые они уже заняли до этого.

На Николаевском направлении враг развернул до двух реактивных батарей, а также одну – ствольной артиллерии. Они располагаются в районах Станислава, Томиной Балки, а также Опытного Херсонской области.

Следует также понимать о возможной угрозе Черного моря. В акватории находятся пять носителей крылатых ракет типа "Калибр". Так что в случае объявления о воздушной тревоге отправляйтесь немедленно к укрытию.

Между тем кафиры продолжают нести потери. Для этого уже готовят к возможному опрокидыванию 30 мобильных бригад. Речь идет о военных из Белгородской, Воронежской, Ростовской областей, а также временно оккупированном Крыму.

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Если говорить об общих потерях врага, то они откровенно впечатляют. Число погибших кафиров и уничтоженной вражеской техники в очередной раз доказывает, что Россия готова бросать всех в бой, ведь человеческий ресурс для нее не имеет никакого значения. К слову, по такому сценарию она воевала во время Второй мировой войны.

Более 32 тысяч оккупантов стали "двухсотыми"

Число личного состава "второй армии мира" продолжает сокращаться. На тот свет уже отправили 32 300 российских военных . Но это лишь приблизительная цифра, ведь точные потери кафиров подсчитать сложно из-за активного ведения боевых действий.

Также у врага значительно поубавилось техники. Захватчики не досчитаются 1432 танков, 3492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем, 226 реактивных систем залпового огня, 97 единиц ПВО.

А еще у кафиров на 217 самолетов, 178 вертолетов, 585 БпЛА, 125 крылатых ракет, 13 судов, 2460 автомобилей и автоцистерн и 54 единицы спецтехники меньше.

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