Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу від 14 червня. Мовиться про мінування відтинка узбережжя довжиною кілька десятків кілометрів.

Читайте також Ворог штурмує Сєверодонецьк і намагається закріпитися у центрі міста

Узбережжя річки Інгулець окупанти замінували

Відомо, що замінували річку Інгулець російські військові на Криворізькому напрямку. Дані свідчать про те, що небезпечною є зона між Давидовим Бродом і Калинівським. Ці два населені пункти розділяють понад 22 кілометри.



Замінований відтинок між Давидовим Бродом і Калинівським / Скриншот карти

Окупанти намагаються не допустити контрнаступу ЗСУ

На Півдні окупанти продовжують робити все можливе й неможливе, щоб завадити ЗСУ провести контрнаступ. Так, на Південнобузькому напрямку загарбники намагаються утримувати рубежі, які вони вже зайняли до цього.

Натомість на Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних батарей, а також одну – ствольної артилерії. Вони розташовуються у районах Станіслава, Томиної Балки, а також Дослідного Херсонської області.

Слід також розуміти про можливу загрозу з Чорного моря. В акваторії наразі перебувають п'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр". Тож у разі оголошення про повітряну тривогу вирушайте негайно до укриття.

Тим часом окупанти продовжують зазнавати втрат. Для цього вже готують до можливого перекидання 30 мобільних бригад. Мовиться про військових з Бєлгородської, Воронезької, Ростовської областей, а також тимчасово окупованого Криму.

Це цікаво Окупанти намагаються взяти під повний контроль Богородичне та наступати на Слов'янськ

Якщо говорити про загальні втрати ворога, то вони відверто вражають. Кількість загиблих окупантів і знищеної ворожої техніки вкотре доводить, що Росія готова кидати усіх у бій, адже людський ресурс для неї не має жодного значення. До слова, за таким сценарієм вона воювала у часи Другої світової війни.

Понад 32 тисячі окупантів стали "двохсотими"

Кількість особового складу "другої армії світу" продовжує скорочуватись. На той світ уже відправили 32 300 російських військових. Але це лише приблизна цифра, адже точні втрати окупантів підрахувати складно через активне ведення бойових дій.

Також у ворога значно поменшало техніки. Загарбники не дорахуються 1432 танків, 3492 бойових броньованих машин, 718 артилерійських систем, 226 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО.

А ще в окупантів на 217 літаків, 178 гелікоптерів, 585 БпЛА, 125 крилатих ракет, 13 суден, 2460 автомобілів і автоцистерн та 54 одиниці спецтехніки менше.

Варте уваги – як працює українська САУ зсередини: дивіться відео