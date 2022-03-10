Оккупанты заминировали тело убитого поселкового головы Гостомеля

Российские оккупанты заминировали тело убитого председателя Гостомельского поселкового совета Юрия Прилипко уже после расстрела.

Об этом рассказал советник убитого председателя Ростислав Скуратовский "Следствие.Инфо". Эту информацию подтвердила журналистам и дочь Прилипко Надежда.

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По словам очевидцев, после того, как агрессоры убили мэра, его тело пришел забрать местный священник отец Петр.

"Когда батюшка подошел к телу, его остановил российский оккупант и сказал не подходить. Россиянин снял с тела растяжки, проводки какие-нибудь и только потом помог погрузить тело на тачку", – рассказал советник убитого председателя Ростислав Скуратовский.

По его словам, священник забрал тело городского главы в церковь и там похоронил его со всеми почестями.

Дочь убитого мэра Надежда подтвердила, что священник видел, как сначала с тела сняли растяжки, проводки и только после этого его отдали. Вероятно, оккупанты его заминировали.

Как рашисты убили Прилипко

Дочь Надежда рассказала, при каких обстоятельствах убили ее отца. По ее словам, отец и еще четыре человека ехали в машине по центральной улице Гостомеля. Но навстречу уехала колонна вражеской техники и начала обстреливать гражданскую машину.

"Они развернулись и съехали в переулок, который был заблокирован трактором. Ехать больше было некуда и все пассажиры выпрыгнули из машины. В ЖК "Покровское", что рядом, находились снайперы и обстреливали все вокруг. Отца и еще двух парней расстреляли, а двоим удалось спастись", – рассказала она.

Гибель председателя Гостомельской общины Юрия Прилипко: что известно

Ранее в СМИ появилась информация о гибели Прилипко, которую позже опровергли.

Однако 7 марта, к сожалению, подтвердилось, что главу Гостомельской общины убили оккупанты.

Он погиб, когда раздавал людям хлеб и лекарства.

Гостомель уже больше недели остается под контролем оккупантов. Кадыровцы держат в заложниках в укрытии одного из домов гражданское население.

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