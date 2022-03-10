Про це розповів радник вбитого голови Ростислав Скуратівський "Слідству.Інфо". Цю інформацію підтвердила журналістам й донька Прилипка Надія.

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За словами очевидців, після того, як агресори вбили міського голову, його тіло прийшов забрати місцевий священник отець Петро.

"Коли батюшка підійшов до тіла, його зупинив російський окупант і сказав не підходити. Росіянин зняв з тіла розтяжки, проводки якісь чи що і тільки потім допоміг погрузити тіло на тачку", – розповів радник вбитого голови Ростислав Скуратівський.

За його словами, священник забрав тіло міського голови до церкви і там поховав його з усіма почестями.

Донька вбитого мера Надія підтвердила, що священник бачив, як спершу з тіла познімали розтяжки, проводки і тільки після цього його віддали. Імовірно, окупанти його замінували.

Як рашисти убили Прилипка

Донька Надія розповіла, за яких обставин вбили її батька. За її словами, батько і ще четверо людей їхали у машині центральною вулицею Гостомеля. Але назустріч виїхала колона ворожої техніки і почала обстрілювати цивільну машину.

"Вони розвернулися і з’їхали у провулок, який був заблокований трактором. Їхати більше не було куди і всі пасажири вистрибнули з автівки. У ЖК "Покровський", що поруч, перебували снайпери і обстрілювали все довкола. Батька і ще двох хлопців розстріляли, а двом вдалося врятуватися", – розповіла вона.

Увага! Гостомель вже понад тиждень залишається під контролем окупантів. Кадирівці тримають у заручниках в укритті одного з будинків цивільне населення.

Загибель голови Гостомельської громади Юрія Прилипка: що відомо

Раніше у ЗМІ з'явилась інформацію про загибель Прилипка, яку пізніше спростували.

Однак 7 березня, на жаль підтвердилось, що голову Гостомельської громади вбили окупанти.

Він загинув, коли роздавав людям хліб і ліки.

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