Оккупанты заполонили курьерские доставки в Беларуси, чтобы отправить домой награбленное

2 апреля 2022 , 12:23
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Источник:

Оперативный ВСУ

Российские боевики, вернувшиеся на территорию Беларуси, массово пользуются курьерскими доставками, чтобы отправить в Россию вещи, которые они украли в Украине.

Белорусские источники сообщают, что оккупанты оформляют доставку вещей, которые они получили в результате мародерства в Украине. 

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Так российские боевики отправляли вещи в отделение российской службы доставки СДЭК в Мозыре.

Так же оккупанты заходили на почту в Хойниках и спрашивали о возможности отправки международных посылок – мобильных телефонов и других вещей, сообщили белорусские источники. 

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Автор: Ярослава Прадід