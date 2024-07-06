Председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Россия пытается максимально использовать свою авиацию с пусками КАБов, чтобы перехватить инициативу.

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Перед оккупантами возникает несколько вызовов

Тимочко объяснил, что перед российской армией возникают вызовы, ведь авиация изнашивается. А чтобы поддерживать интенсивность движения российских войск и предостерегаться, чтобы не было прорывов в их линиях обороны, Россия пытается производить больше пусковых установок под авиационные бомбы.

Когда есть давление на производителя, часто пропускается много экспертных оценок качества изделий. Это становится следствием обвала бомб. С 2024 года зафиксировано более 100 авиабомб, которые упали на территории Белгородской и Ростовской областей,

– рассказал Тимочко.

В Украину недавно поступила 3 система Patriot от Германии. По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск, чем больше Украина сможет насытить системы ПВО, тем значительно удастся уменьшить движение российской авиации.

"Но все-таки будем акцентироваться на уничтожении их авиации, складских помещений в тылу еще до момента подлета, то есть на территории России. Украина не сидит сложа руки, пытается максимально вцепиться за вражескую "оборонку", чтобы ее уничтожать. Этот процесс длительный и сложный", – объяснил Тимочко.

Тимочко отметил, что украинская сторона должна убедить партнеров предоставить ВСУ разрешение применять их оружие полноценно, то есть бить вглубь России. Таким образом удастся ускорить процесс уничтожения вражеской авиации и уберечь украинские города от ударов врага.