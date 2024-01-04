Вечером 4 января оккупанты атаковали Кривой Рог. Взрывы в городе раздались незадолго после объявления воздушной тревоги.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

В 20:46 Воздушные силы ВС Украины предупредили об активности тактической вражеской авиации на южном направлении. Людей призывали переходить в укрытие в случае тревоги.

Уже в 21.00 ВС предупредили, что на Кривой Рог летит ракета.

Через 4 минуты корреспонденты "Суспильного" сообщили, что в городе раздались взрывы. Через минуту в Кривом Роге услышали повторные взрывы – мониторинговые каналы заявили, что вдобавок летит еще и "Шахед".

В 21:07 Воздушные силы написали, что угрозы в виде ракеты уже нет. Однако движение "Шахедов" продолжается, поэтому возможно распространение тревог по вектору их движения.

Позже мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе все обошлось хорошо, однако подробностей он пока раскрывать не стал.

Относительно взрыва, что слышали. Без деталей, но все нормально,

– сказал он.

Отметим, что всего за час до этого враг обстрелял Харьков.

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