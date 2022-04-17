Фейки пропагандистов

По словам секретаря Запорожского городского совета эта информация абсолютно не соответствует действительности. Он подчеркнул, что это очередная пропаганда и попытка дискредитировать украинскую армию в российских СМИ.

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Поэтому проверяйте и анализируйте все, что слышите и читаете, и помните, что украинские воины никогда не стреляют по мирному населению,

– отметил Анатолий Куртев.

Обстрелы российских оккупантов

Он напомнил, что вражеские войска не один раз обстреливали Запорожье с применением авиации, "Градов", артиллерии, минометов и пулеметов. От таких обстрелов страдают Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Червоное, Павловка, Малиновка, Старомайорск, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка.

По его словам, российские оккупанты продолжают цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру. Свои основные усилия они по-прежнему сосредоточивают на удержании занимаемых позиций.

"И, по информации наших военных, ситуация полностью контролируемая. Поэтому сохраняем спокойствие и верим в украинские вооруженные силы", – добавил секретарь Запорожского городского совета.

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