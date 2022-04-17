Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру

Об обстрелах сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Он рассказал, что россияне обстреливают населенные пункты Запорожской области с применением авиации, "Градов", артиллерии, минометов и пулеметов.

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От обстрелов российских войск страдают:

  • Гуляйполе;
  • Новоандреевка;
  • Белогорье;
  • Красное;
  • Павловка;
  • Малиновка;
  • Старомайорск;
  • Приютное;
  • Каменское;
  • Орехов;
  • Малая Токмачка.

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Секретарь Запорожского горсовета отметил, что за минувшие сутки ситуация не изменилась существенно.

Нанося ракетные и артиллерийские удары, оккупанты продолжают цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру. Свои основные усилия враг по-прежнему сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Но, по информации наших военных, ситуация полностью контролируемая,
– резюмировал он.

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