Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру
Об обстрелах сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Он рассказал, что россияне обстреливают населенные пункты Запорожской области с применением авиации, "Градов", артиллерии, минометов и пулеметов.
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От обстрелов российских войск страдают:
- Гуляйполе;
- Новоандреевка;
- Белогорье;
- Красное;
- Павловка;
- Малиновка;
- Старомайорск;
- Приютное;
- Каменское;
- Орехов;
- Малая Токмачка.
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Секретарь Запорожского горсовета отметил, что за минувшие сутки ситуация не изменилась существенно.
Нанося ракетные и артиллерийские удары, оккупанты продолжают цинично уничтожать гражданскую инфраструктуру. Свои основные усилия враг по-прежнему сосредоточивает на удержании занимаемых позиций. Но, по информации наших военных, ситуация полностью контролируемая,
– резюмировал он.
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