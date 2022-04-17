Росіяни знищують цивільну інфраструктуру

Про обстріли повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Він розповів, що росіяни обстрілюють населені пункти Запорізької області із застосуванням авіації, "Градів", артилерії, мінометів і кулеметів.

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Від обстрілів російських військ страждають:

Гуляйполе;

Новоандріївка;

Білогір'я;

Червоне;

Павлівка;

Малинівка;

Старомайорськ;

Приютне;

Кам'янське;

Оріхів;

Мала Токмачка.

До речі Місцеві у Токмаку допомогли ЗСУ влучно вгатити по окупантах, які вантажили боєприпаси

Секретар Запорізької міськради зазначив, що за минулу добу ситуація не зазнала істотних змін.

Завдаючи ракетних та артилерійських ударів, окупанти продовжують цинічно знищувати цивільну інфраструктуру. Свої основні зусилля ворог, як і раніше, зосереджує на утриманні займаних позицій. Та, за інформацією наших військових, ситуація повністю контрольована,

– резюмував він.

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