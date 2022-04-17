У мережі є чимало способів повідомити про окупантів. Один з них за допомогою чат-боту від фонду "Повернись живим". Саме через нього і передали інформацію про російських загарбників в Токмаку.

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При цьому що ці люди не лише передали інформацію, але й успішно скоригували вогонь по них. Як наслідок, весь особовий склад росіян, які розвантажували 10 вагонів із боєприпасами, ліквідовані.

"Дякуємо українцям, які продовжують боротьбу, які мають сміливість виходити на акції протесту у тимчасово окупованих містах і які долучаються до руху спротиву", – йдеться в повідомленні фонду.

Там також нагадали, що якщо ви побачили поблизу власного дому скупчення ворога та його техніки — зафіксуйте точні дату й час, спробуйте порахувати кількість майбутнього металобрухту і передайте координати спеціалістам за посиланням.

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