Фейки пропагандисти

За словами секретаря Запорізької міської ради ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Він наголосив, що це чергова пропаганда та спроба дискредитувати українську армію в російських ЗМІ.

Читайте також: Росіяни нещадно гатять по Запоріжжю авіацією, "Градами", артилерією, мінометами та кулеметами

Тому перевіряйте та аналізуйте усе, що чуєте та читаєте, і пам’ятайте, що українські воїни ніколи не стріляють по мирному населенню,

– зазначив Анатолій Куртєв.

Обстріли російських окупантів

Він нагадав, що ворожі війська не один раз обстрілювали Запоріжжя із застосуванням авіації, "Градів", артилерії, мінометів та кулеметів. Від таких обстрілів страждають Гуляйполе, Новоандріївка, Білогір’я, Червоне, Павлівка, Малинівка, Старомайорськ, Приютне, Кам’янське, Оріхів, Мала Токмачка.

За його словами, російські окупанти продовжують цинічно знищувати цивільну інфраструктуру. Свої основні зусилля вони, як і раніше, зосереджують на утриманні займаних позицій.

"Та, за інформацією наших військових, ситуація повністю контрольована. Тому зберігаємо спокій і віримо в українські збройні сили", – додав секретар Запорізької міської ради.

Може зацікавити – ЗСУ збили СУ-34: ситуація на Запоріжжі 15 квітня: дивіться відео