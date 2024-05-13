Уже в третий раз за день фиксируется взлет вражеского МиГ-31К с аэродрома Саваслейка.

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Скоростная цель летела на Юг

Так, в 16:44 Воздушные силы сообщили о ракетной опасности для всей Украины.

В 16:55 военные заявили о том, что россияне запустили на юг ракету. Предварительно, это мог быть "Кинжал".

В то же время, мониторинговые каналы указали на то, что это была фальш-цель.

В 17:09 дали отбой тревоги. Самолеты отошли от пусковой зоны.

Напомним, что ракета "Кинжал" принадлежит к новейшим ракетным комплексам из имеющихся у России. Страна – агрессорка приняла "Кинжал" на вооружение в 2018 году. Дальность лета этой ракеты составляет 2 тысячи километров. Потому, к сожалению, она способна поразить любую точку на территории Украины. К тому же, "Кинжал" имеет высокую скорость полета – в Харьков он может подлететь менее чем за 2 минуты, в Киев – менее чем за 4, в Ужгород – менее чем за 7.

Отметим, что самолет МиГ-31К может нести только один "Кинжал". Известно, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 80 таких ракет на начало апреля 2024 года.

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