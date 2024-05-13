Вже втретє за день фіксується зліт носія "Кинджалів" з аеродрому Саваслейка. Моніторингові канали писали про те, що окупанти підняли у небо аж 6 Міг-31К.

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Швидкісна ціль летіла на Південь

Так, о 16:44 Повітряні сили повідомили про ракетну небезпеку для всієї України.

О 16:55 військові заявили про те, що росіяни запустили на південь ракету. Попередньо, це міг бути "Кинджал".

Водночас моніторингові канали вказали на те, що це була фальш-ціль.

О 17:09 дали відбой тривоги. Літаки відійшли від пускової зони.