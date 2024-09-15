До этого враг ударил по Одессе баллистикой. К сожалению, в пригороде погибли супруги. Точных данных еще нет, но, возможно, работал "Искандер".

Смотрите также Установили тысячи микрофонов на столбах: в Forbes назвали два метода борьбы с "Шахедами"

Где сейчас летят "Шахеды", в каких областях тревога

00:56, 15 сентября Ударные БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.

00:34, 15 сентября Где сейчас тревога

00:22, 15 сентября Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.

00:07, 15 сентября Группа ударных вражеских БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.

23:33, 14 сентября Новая группа ударных БПЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;

Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;

БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.

23:18, 14 сентября Группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.

22:56, 14 сентября Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины, движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).