До этого враг ударил по Одессе баллистикой. К сожалению, в пригороде погибли супруги. Точных данных еще нет, но, возможно, работал "Искандер".
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Где сейчас летят "Шахеды", в каких областях тревога
Ударные БПЛА в западной части Полтавщины курсом на Киевщину.
Где сейчас тревога
Ударные БПЛА на севере Сумщины изменили курс и движутся в северо-восточном направлении.
Группа ударных вражеских БПЛА с Херсонщины на Николаевщину, курс северо-западный.
- Новая группа ударных БПЛА из Белгородской области через Харьковскую область курсом на юг;
- Еще новая группа ударных БпЛА на востоке Сумщины, курс на запад;
- БПЛА в центральной части Полтавщины курс на запад.
Группа ударных вражеских БПЛА приближается к Полтаве с северо-востока.
Несколько групп вражеских ударных БПЛА на севере Сумщины, движутся на Полтавщину (курс юго-западный) и на Харьковщину (курс юго-восточный).
Вражеские ударные БПЛА из Курской области через Сумскую область в направлении Полтавщины.