До того ворог ударив по Одесі балістикою. На жаль, в передмісті загинуло подружжя. Точних даних ще нема, та, можливо, працював "Іскандер".

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Де зараз летять "Шахеди", в яких областях тривога

00:56, 15 вересня

Ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину.

00:34, 15 вересня

Де зараз тривога

00:22, 15 вересня

Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку.

00:07, 15 вересня

Група ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.

23:33, 14 вересня

  • Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської області через Харківщину курсом на південь;
  • Ще нова група ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід;
  • БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.
23:18, 14 вересня

Група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.

22:56, 14 вересня

Декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).

22:35, 14 вересня

Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини.