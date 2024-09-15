До того ворог ударив по Одесі балістикою. На жаль, в передмісті загинуло подружжя. Точних даних ще нема, та, можливо, працював "Іскандер".
Дивіться також Встановили тисячі мікрофонів на стовпах: у Forbes назвали два методи боротьби з "Шахедами"
Де зараз летять "Шахеди", в яких областях тривога
Ударні БпЛА у західній частині Полтавщини курсом на Київщину.
Де зараз тривога
Ударні БпЛА на півночі Сумщини змінили курс і рухаються у північно-східному напрямку.
Група ударних ворожих БпЛА з Херсонщини на Миколаївщину, курс північно-західний.
- Нова група ударних БпЛА з Бєлгородської області через Харківщину курсом на південь;
- Ще нова група ударних БпЛА на сході Сумщини, курс на захід;
- БпЛА у центральній частині Полтавщини курс на захід.
Група ударних ворожих БпЛА наближається до Полтави з північного сходу.
Декілька груп ворожих ударних БпЛА на півночі Сумщини, рухаються на Полтавщину (курс південно-західний) та на Харківщину (курс південно-східний).
Ворожі ударні БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Полтавщини.