Оккупанты запустили "Шахеды": на Киевщине и в ряде других областей объявили тревогу

Российские оккупанты продолжают совершать свои террористические атаки. Вечером 12 января оккупанты запустили "Шахеды".

В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Людей просят немедленно уходить в укрытие гражданской защиты. Находиться там нужно, пока не известят об отбое тревоги. Нельзя пренебрегать этим правилом, ведь оно спасает жизнь.

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22:01 Защитники украинского неба предупредили об опасности для Полтавской области.

21:18 Воздушные силы сообщили об угрозе применения "Шахедов" для Сумской области.