Такую информацию обнародовало издание The Telegraph – мол, поскольку Россия обстреливает военные объекты в городе, это может быть подготовкой к новому наступлению оккупантов. ВСУ тогда опровергли данные, приведенные в публикации, но подтвердили планы россиян наступать на Купянск.

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Фитьо называет информацию о наступлении на Харьков вбросом

В эфире телемарафона начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо вновь высказался о том, что приведенные The Telegraph данные – скорее всего, просто вброс.

Война продолжается сейчас практически в онлайн-режиме, и для того, чтобы подготовить какой-то "ударный кулак", нужно провести ряд мероприятий. Незаметно это сделать практически невозможно,

– объяснил он.

Какая ситуация на Купянском направлении

Фитьо говорит, что на этом направлении россияне активно наступают еще с октября – и до сих пор не имеют успеха. Силы обороны удачно сдерживают неприятеля и контролируют количественный состав армии оккупантов.

За прошедшие сутки на Купянском направлении россияне пытались 8 раз атаковать наши позиции, дважды вблизи Синьковки и 6 раз на Лиманском направлении. Убиты 207 захватчиков, уничтожена 41 единица военной техники, из них 5 танков и 5 средств РЭБ.

Поводов для переживаний местного населения нет, ситуация контролируется. Пока мы видим, что это все-таки больше был информационный "вброс",

– подытожил Фитьо.

Что говорят в ОВА

Глава Харьковской ОВА во время брифинга 12 января рассказал о ситуации в области. По его словам, у государства-агрессора недостаточно сил для повторного наступления на Харьков из Белгородской области.

Угрозы со стороны Белгородской области пока нет. Противник имитирует активность для отвлечения внимания и устрашения: на территории России фиксировали приземление самолетов Ил, но они привезли не войска, а ракеты С-300, которыми били по Харькову. Следим за врагом 24/7. У оккупантов нет сил и средств для штурма по этому направлению,

– успокоил он.

Атак на Купянщине стало меньше, но россияне продолжают накапливать там силы.

Еще Синегубов попросил харьковчан не игнорировать воздушную тревогу, потому что Россия хаотично обстреливает гражданскую инфраструктуру, терроризируя население области.

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Что говорят в ГУР о возможном новом наступлении