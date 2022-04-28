Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также добавил, что псевдоофициальные лица оккупированной Донецкой области принимают участие только в вывозе тел погибших.
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Принуждают гражданских к работам
"Продолжаются разборы завалов Драматического театра. Сейчас оккупанты прибегли к принуждению местных на проведение работ", – отметил Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- В ночь на 28 апреля рашисты совершили 50 авиаударов по Мариуполю. Кроме того, враг не прекращает обстреливать город из всего возможного оружия.
- Из-за антисанитарии мариупольцам грозят опасные болезни. Город уже два месяца находится в блокаде, а температура воздуха уже достигает +20 градусов.
- Представитель ООН Оснат Лубрани отправляется в Запорожье. Она должна подготовить эвакуацию людей из Мариуполя.
- Российские военные-мародеры похитили более 2 тысяч уникальных экспонатов из музеев Мариуполя. Оккупанты вывезли их в Донецк.
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