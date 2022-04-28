Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він також додав, що псевдоофіційні особи окупованої Донецької області беруть участь лише у вивозі тіл загиблих.

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Примушують цивільних до робіт

"Продовжуються розбори завалів Драматичного театру. Зараз окупанти вдались до примусу місцевих на проведення робіт", – зазначив Андрющенко.

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