Не доехали, – ВСУ сожгли дотла колонну вражеской бронетехники на Сумщине

Российские захватчики продолжают наступление на Сумы, но получают достойный отпор. Фото точной работы по оккупантам показали бойцы 93-й бригады "Холодный Яр".

По данным наших бойцов, в Московском Бобрике на Сумщине оккупанты заставляли местных жителей отстраивать мост. По нему должна была проехать колонна бронетехники, но наши военные остановили, точнее – сожгли ее.

Бей оккупанта В Минобороны показали уязвимые места российской военной техники – инфографика

"Не доехали 20 километров", – подытожили в 93-й бригаде, показав остатки колонны. Согласитесь, на эти фото можно смотреть вечно!

Фото уничтоженной колонны российской техники

Ранее в Минобороны проинструктировали украинцев, как останавливать врага. Если через ваш населенный пункт движется колонна вражеской бронетехники, то ее лучше не трогать. Сообщите о ней военным, они об этом позаботятся.

Вашей же целью должна быть тыловая колонна, которая будет следовать следующей. Именно она перевозит топливо, боекомплекты и еду, а без этого захватчики долго не протянут. Остановите вражескую тыловую колонну всеми доступными способами: коктейлями Молотова, препятствиями на дорогах, оружием и тому подобное.

Отличная работа украинской армии на границе Сумской и Полтавской областей / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"​

Наши защитники уничтожили российскую колонну / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

И так будет со всеми российскими танками / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Оккупантов не пропустили в Сумы / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

Некоторая техника еще может понадобиться / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

ВСУ получили новые трофеи / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

На Сумщине разбили колонну российской бронетехники / Фото из фейсбука 93-й ОМБр "Холодный Яр"

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