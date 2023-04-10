Так отблагодарили за гостеприимство: на Донетчине оккупанты заварили двери местным и сбежали

На временно оккупированных территориях оккупанты не скрываются и показывают свою натуру во всей красе. И делают это и в населённых пунктах, оккупированных еще с 2014 года.

Об их наглом поведении в тиктоке, в частности, рассказал один из местных жителей. Он показал, что осталось после проживания оккупантов в одном из домов в поселке Мандрикино Донецкой области, пишет 24 Канал.

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Горы мусора и выломанная дверь

Мужчина поделился, что оккупанты, которых он назвал "приезжими ребятами", решили пожить на его даче. И, очевидно, без всякого разрешения владельцев. Там они вели себя как дома: оставили по себе горы мусора, срезали болгаркой замки и петли дверей дома, а дверь в погреб выломали ломом.

Когда туда пришла пожилая тетя и увидела весь беспорядок, россияне сбежали. Однако перед этим они не отказали себе в том, чтобы не нанести еще больший вред хозяевам, в доме которых находились. Как благодарность за гостеприимство россияне "починили" дверь, намертво ее заварив.

Вот пожили у нас ребята приезжие, вот у них шмотки после них остались, жратва, дверь заварена после того, как их тетка семидесятилетняя оттуда выпи**ила, приехавшая. Потому что они вот замки и петли посрезали болгаркой. Без алкашки вот видно никак,

– рассказал хозяин дома.

На претензии отвечают угрозами

Автор видео также поделился, что пытался своими силами решить проблему. С этой целью он связался с россиянами, у которых, в частности, хотел узнать, что они делали на его даче. Однако в ответ услышал только угрозы.

А потом они говорят, что мы неблагодарны, мы плохо отзываемся, плохо думаем. А мы только констатируем факт. Везде нужно оставаться людьми, не только у себя дома, но и когда ты в гостях,

– возмутился мужчина.

Более того, местный житель сообщил, что кроме угроз услышал и запрет посещать свою же собственность. Аргументировали это оккупанты якобы растяжками "и так далее".

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