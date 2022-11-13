Командир – да*н полный: оккупанты снова жалуются на военное командование

Российский военнослужащие жалуются родственникам из-за провалов на фронте. Обнародовали разговор, как оккупант рассказывает матери о бессмысленности командования своей армии.

Больше всего оккупанта возмущает решение командования об оборудовании окопов. Разговор перехватила украинская разведка.

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Хотят всех в один окоп согнать

Русский говорит, что его командиры хотят всех солдат в один окоп согнать. Говорит, если туда прилетит снаряд, то все погибнут. Захватчик наивно думает, мол, командиры этого не понимают.

Добавляет, что в рядах их армии ежедневно возникают конфликты из-за этого.

Россиянин жалуется маме на командование: видео

Уже даже сам оккупант признает, что их командование наступает на те же грабли и все равно продолжает допускать ошибки. В то же время командир только предлагает оккупантам писать рапорт. Солдат на это отвечает, что командующий – "да*н полный".

Мам, тут дебилизм такой, понимаешь? На одни и те же грабли наступаем и все равно. Мы роем окопы на месте, куда уже прилетел снаряд. Неужели они не понимают, что мы станем мишенью?

– плачется россиянин.

Мать просит оккупанта как можно быстрее возвращаться домой, призывает к дезертирству. Говорит, пусть бросает все и бежит. Вероятно, женщина не понимает, что бежать захватчику уже некуда. Единственный вариант спастись – сдаться в плен.

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