Найбільше окупанта обурює рішення командування про обладнання окопів. Розмову перехопила українська розвідка.

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Хочуть всіх в один окоп зігнати

Росіянин каже, що його командири хочуть усіх солдатів в один окоп зігнати. Каже, якщо туди прилетить снаряд, всі загинуть. Загарбник наївно думає, мовляв, командири цього не розуміють.

Додає, що в лавах їхньої армії щодня виникають конфлікти через це.

Росіянин жаліється мамі на командування: відео

Вже навіть сам окупант визнає, що їх командування наступає на ті самі граблі і все одно продовжує припускатися помилок. Натомість командир лише пропонує окупантам писати рапорт. Солдат на це відповідає, що командувач – "да*н повний".

Мам, тут дебілізм такий, розумієш? На одні й ті самі граблі наступаємо і все одно". Ми риємо окопи на місці, куди вже прилетів снаряд. Невже вони не розуміють, що ми станемо мішенню?

– плачеться росіянин.

Мати просить окупанта якнайшвидше повертатися додому, закликає до дезертирства. Каже, хай кидає все та біжить. Ймовірно, жінка не розуміє, що бігти загарбнику вже нема куди. Єдиний варіант врятуватись – здатись у полон.

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