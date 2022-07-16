россиянин пожаловался маме на "кровавого" генерала, но та призывает сына "воевать до последнего"

Нашим разведчикам удается перехватывать много разговоров российских оккупантов. Они не устают жаловаться своим родственникам, а те призывают их воевать и идти на смерть.

Командование российских оккупантов относится к солдатам, как к расходному материалу. Интересно, что даже родители самих оккупантов относятся к ним ничем не лучше.

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"Кровавый" генерал и "мать года"

Один из оккупантов решил пожаловаться матери на то, что его рота не хочет идти в атаку и ищет способы побега из зоны боевых действий. Якобы у оккупантов началась паника, а командование открыто в лицо им говорит, что на их жизнь всем безразлично и они никому не нужны.

У нас у генерала прозвище – "кровавый" генерал, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему безразлично на людей – "я хочу зайти в Харьков", и все,

– рассказал россиянин.

А вот мать оккупанта очень "порадовала". Она ему заявила, что пребывание сына в горячей точке – это "карма" за измену родине в прошлой жизни, поэтому пусть перестает жаловаться и воюет. Гибель сына ее не беспокоит вообще, она убеждена, что Россия должна воевать до своего последнего солдата.

Разговор оккупанта с матерью: видео

Стрельба "вслепую"

Еще один оккупант жалуется матери и жене на то, что они совершенно не знают, куда и по каким целям бьют. Бывает, что они накрывают огнем свои подразделения, но это норма и в принципе ни у кого никаких вопросов не вызывает.

В подразделении оккупанта много потерь, у командира после ранения мозг работает так-сяк, а раненых бросают прямо на поле боя. Впрочем, даже при всем этом единственное, чего боится оккупант – это "красной отметки" об отказе участвовать в войне.

Оккупант жалуется на потери и стрельбу "вслепую": видео

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