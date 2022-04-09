Оккупанты жестоко убили преподавателя детской школы искусств в Ирпене

В Ирпене погиб преподаватель детской школы искусств Николай Талалаев. Его жестоко убили оккупанты.

О смерти сообщила директор Ирпенской школы искусств Наталья Дидыкина. Она рассказала, что Талалаев был профессионалом своего дела и патриотом.

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Николай преподавал игру на гитаре. По словам директора, это был добрый и отзывчивый человек.

Трудно найти слова утешения, невозможно залечить боль и горечь от потери, когда останавливается сердце человека, однако светлые воспоминания о нем всегда будут сильнее смерти,

– подчеркнула Дидыкина.

Погибший преподаватель / Фото со страницы Николай Талалаева

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