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      Оккупанты 12 раз обстреляли Донбасс: военные ответили прицельным огнем

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      В течение суток 27 марта вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Никто из украинских военных не пострадал.

      Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Семь обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" вблизи:

      • Талаковки;
      • Павлополя;
      • Водяного;
      • Богдановки;
      • Песков;
      • Старогнатовки.

      Ответным огнем подразделения Объединенных сил прекратили все вооруженные провокации противника.

      В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг 5 раз обстрелял позиции украинских защитников неподалеку:

      • Мироновского;
      • Южного;
      • Луганского;
      • Троицкого.

      На все вражеские обстрелы военнослужащие Объединенных сил отвечали прицельным огнем.

      С началом этих суток российские оккупационные войска осуществили уже 2 обстрела наших позиций в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" возле Красногоровки и Опытного.

      Несмотря на режим прекращения огня оккупанты до сих пор продолжают обстреливать позиции ООС. С начала 2020 года на Донбассе уже погиб 41 военный – поименный список героев здесь.

      донбас карта війна
      Карта оккупированных территорий / 24 канал

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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