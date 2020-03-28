Окупанти 12 разів обстріляли Донбас: військові відповіли прицільним вогнем

Упродовж доби 27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу:

Талаківки;

Павлополя;

Водяного;

Богданівки;

Пісків;

Старогнатівки.

Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог 5 разів обстріляв позиції українських захисників неподалік:

Миронівського;

Південного;

Луганського;

Троїцького.

На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем.

З початком цієї доби російські окупаційні війська здійснили уже 2 обстріли наших позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Красногорівки та Опитного.

Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинув 41 військовий – поіменний список героїв тут.



Карта окупованих територій / 24 канал