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      Окупанти 12 разів обстріляли Донбас: військові відповіли прицільним вогнем

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      Як минула доба на Донбасі / 24 канал

      Упродовж доби 27 березня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню. Ніхто з українських військових не постраждав.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресштабі ООС.

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      Сім обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу:

      • Талаківки;
      • Павлополя;
      • Водяного;
      • Богданівки;
      • Пісків;
      • Старогнатівки.

      Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили всі збройні провокації противника.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог 5 разів обстріляв позиції українських захисників неподалік:

      • Миронівського;
      • Південного;
      • Луганського;
      • Троїцького.

      На всі ворожі обстріли військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська здійснили уже 2 обстріли наших позицій у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Красногорівки та Опитного.

      Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти досі продовжують обстрілювати позиції ООС. Від початку 2020 року на Донбасі уже загинув 41 військовий – поіменний список героїв тут.

      донбас карта війна
      Карта окупованих територій / 24 канал

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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