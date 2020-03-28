Чергова провокація бойовиків на Донбасі: на одному з КПВВ готують конфлікт

Проросійські бойовики на Донбасі вкотре вирішили вдатися до провокацій, аби дискредитувати Україну.

Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, 28 березня окупанти плануюють організувати постановочну провокативну ситуацію на одному з контрольних пунктів в'їзду та виїзду (КПВВ).

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За даними українських військових, бойовики вже підготували декілька автобусів – по 10 – 20 цивільних осіб у кожному. Вони мають прибути до КПВВ та інсценувати конфлікт щодо "злочинного недопуску громадян України додому". Водночас висвітлювати ці події спеціально запросили російських пропагандистів.

Як підкреслюють у штабі. таким чином, бойовики мають намір скомпрометувати чинну українську владу.

Через це українські військові:

просять не піддаватися на ворожі провокації,

нагадують, що обмежувальні заходи запроваджено передусім для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях.

"Підступні наміри противника викрито, підрозділи Об’єднаних сил є готовими до будь-якого розвитку подій", – наголосили у пресцентрі Об’єднаних сил.

Попри поширення коронавірусу в Україні, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Зокрема, упродовж доби 26 березня вони здійснили 5 збройних атак. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.

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Коронавірус на Донбасі: коротко

За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, на окупованих територіях фіксують випадки COVID-19 Зокрема, на Донеччині та Луганщині вже майже 150 людей потрапили до лікарень із пневмонією. Діагностувати коронавірус у хворих – неможливо, адже тестів немає.

потрапили до лікарень із пневмонією. Діагностувати коронавірус у хворих – неможливо, адже тестів немає. Загалом на окупованому Донбасі до лікарів з симптомами гострої респіраторної інфекції звернулись понад 800 люде й. Поки офіційно підтверджених випадків коронавірусу на цих територіях немає.

Водночас українських бійців на підконтрольних Києву територіях почали перевіряти на зараження коронавірусом для того, щоб запобігти поширенню хвороби.

Станом на ранок 27 березня коронавірусу серед українських військових не зафіксовано.



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