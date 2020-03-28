Чергова провокація бойовиків на Донбасі: на одному з КПВВ готують конфлікт
Проросійські бойовики на Донбасі вкотре вирішили вдатися до провокацій, аби дискредитувати Україну.
Як повідомляє пресцентр Об’єднаних сил, 28 березня окупанти плануюють організувати постановочну провокативну ситуацію на одному з контрольних пунктів в'їзду та виїзду (КПВВ).
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За даними українських військових, бойовики вже підготували декілька автобусів – по 10 – 20 цивільних осіб у кожному. Вони мають прибути до КПВВ та інсценувати конфлікт щодо "злочинного недопуску громадян України додому". Водночас висвітлювати ці події спеціально запросили російських пропагандистів.
Як підкреслюють у штабі. таким чином, бойовики мають намір скомпрометувати чинну українську владу.
Через це українські військові:
- просять не піддаватися на ворожі провокації,
- нагадують, що обмежувальні заходи запроваджено передусім для недопущення погіршення епідеміологічної обстановки у Донецькій та Луганській областях.
"Підступні наміри противника викрито, підрозділи Об’єднаних сил є готовими до будь-якого розвитку подій", – наголосили у пресцентрі Об’єднаних сил.
Попри поширення коронавірусу в Україні, окупанти продовжують обстрілювати українські позиції. Зокрема, упродовж доби 26 березня вони здійснили 5 збройних атак. На щастя, ніхто з українських військових не постраждав.
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Коронавірус на Донбасі: коротко
- За словами українського омбудсмена Людмили Денісової, на окупованих територіях фіксують випадки COVID-19 Зокрема, на Донеччині та Луганщині вже майже 150 людей потрапили до лікарень із пневмонією. Діагностувати коронавірус у хворих – неможливо, адже тестів немає.
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Загалом на окупованому Донбасі до лікарів з симптомами гострої респіраторної інфекції звернулись понад 800 людей. Поки офіційно підтверджених випадків коронавірусу на цих територіях немає.
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Водночас українських бійців на підконтрольних Києву територіях почали перевіряти на зараження коронавірусом для того, щоб запобігти поширенню хвороби.
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Станом на ранок 27 березня коронавірусу серед українських військових не зафіксовано.