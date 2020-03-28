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      Очередная провокация боевиков на Донбассе: на одном из КПВВ готовят конфликт

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      Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз решили прибегнуть к провокациям, чтобы дискредитировать Украину.

      Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, 28 марта оккупанты планируют организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ).

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      По данным украинских военных, боевики уже подготовили несколько автобусов – по 10 – 20 гражданских лиц в каждом. Они должны прибыть в КПВВ и инсценировать конфликт относительно "преступного недопуска граждан Украины домой". В то же время освещать эти события специально пригласили российских пропагандистов.

      Как подчеркивают в штабе. таким образом, боевики намерены скомпрометировать действующую украинскую власть.

      Поэтому украинские военные:

      • просят не поддаваться на вражеские провокации,
         
      • напоминают, что ограничительные меры введены прежде всего для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях.

      "Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Объединенных сил готовы к любому развитию событий", – отметили в пресс-центре Объединенных сил.

      Несмотря на распространение коронавируса в Украине, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции. В частности, в течение суток 26 марта они провели 5 вооруженных атак. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

      Советуем ознакомиться Завершение войны на Донбассе: как действуют власти Украины на фоне пандемии

      Коронавирус на Донбассе: коротко

      • По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях фиксируют случаи COVID-19. В частности, в Донецкой и Луганской уже почти 150 человек попали в больницы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных – невозможно, ведь тестов нет.
         
      • Всего на оккупированном Донбассе к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились более 800 человек. Пока официально подтвержденных случаев коронавируса на этих территориях нет.
         
      • В то же время украинских бойцов на подконтрольных Киеву территориях начали проверять на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни.
         
      • По состоянию на утро 27 марта коронавируса среди украинских военных не зафиксировано.

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      Правила, спасающие жизни / Инфографика 24 канала

      В Италии и Великобритании зафиксировали рекордную смертность от коронавируса за сутки
      27 марта
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Российская пропаганда Украина – Россия Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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