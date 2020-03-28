Очередная провокация боевиков на Донбассе: на одном из КПВВ готовят конфликт

Пророссийские боевики на Донбассе в очередной раз решили прибегнуть к провокациям, чтобы дискредитировать Украину.

Как сообщает пресс-центр Объединенных сил, 28 марта оккупанты планируют организовать постановочную провокационную ситуацию на одном из контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ).

К теме Зону ООС из-за коронавируса закрывают: подробности

По данным украинских военных, боевики уже подготовили несколько автобусов – по 10 – 20 гражданских лиц в каждом. Они должны прибыть в КПВВ и инсценировать конфликт относительно "преступного недопуска граждан Украины домой". В то же время освещать эти события специально пригласили российских пропагандистов.

Как подчеркивают в штабе. таким образом, боевики намерены скомпрометировать действующую украинскую власть.

Поэтому украинские военные:

просят не поддаваться на вражеские провокации,



напоминают, что ограничительные меры введены прежде всего для недопущения ухудшения эпидемиологической обстановки в Донецкой и Луганской областях.

"Коварные намерения противника разоблачены, подразделения Объединенных сил готовы к любому развитию событий", – отметили в пресс-центре Объединенных сил.

Несмотря на распространение коронавируса в Украине, оккупанты продолжают обстреливать украинские позиции. В частности, в течение суток 26 марта они провели 5 вооруженных атак. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Советуем ознакомиться Завершение войны на Донбассе: как действуют власти Украины на фоне пандемии

Коронавирус на Донбассе: коротко

По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, на оккупированных территориях фиксируют случаи COVID-19. В частности, в Донецкой и Луганской уже почти 150 человек попали в больницы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных – невозможно, ведь тестов нет.



попали в больницы с пневмонией. Диагностировать коронавирус у больных – невозможно, ведь тестов нет. Всего на оккупированном Донбассе к врачам с симптомами острой респираторной инфекции обратились более 800 человек . Пока официально подтвержденных случаев коронавируса на этих территориях нет.



. Пока официально подтвержденных случаев коронавируса на этих территориях нет. В то же время украинских бойцов на подконтрольных Киеву территориях начали проверять на заражение коронавирусом для того, чтобы предотвратить распространение болезни.



для того, чтобы предотвратить распространение болезни. По состоянию на утро 27 марта коронавируса среди украинских военных не зафиксировано.



Правила, спасающие жизни / Инфографика 24 канала