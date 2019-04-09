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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Оккупанты активизировались на Донбассе

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      Оккупанты активизировались на Донбассе
      Оккупанты активизировались на Донбассе / Фото из открытых источников

      Сегодня оккупанты восемь раз обстреляли позиции наших войск. Пять раз пророссийские боевики применили вооружение, которое запрещено минскими договоренностями.

      Оккупанты вели огонь по позициям подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщили в пресс-штабе ООС.

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      Пиротехники разминировали участки местности в районе водопровода "Северский Донец-Донбасс". Внезапно произошел взрыв, в результате чего один сотрудник погиб, а еще двое получили ранения.

      В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши опорные пункты вблизи села Павлополь, а также в районе населенных пунктов Авдеевка и Гнутово. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты четыре раза обстреляли позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Екатериновка, Новоалександровка и в районе села Золотое-4.

      Потерь среди украинских военнослужащих Объединенных сил нет.

      К слову, контрольный пункт "Гнутово" в Донецкой области 9 апреля возобновил работу после реконструкции, а КПВВ "Марьинка" откроют 10 апреля в 7:00 утра.

       

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ГСЧС Украина – Россия Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
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