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      Оккупанты цинично обстреляли участок разведения, украинский защитник погиб

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      Обстрелы на Донбассе не утихают
      Обстрелы на Донбассе не утихают / Народная правда

      За минувшие сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ. 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

      Украинские защитники дали достойный отпор врагу, провокации прекратились. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в фейсбуке.

      Актуально Украинский военный погиб на Донбассе: что известно

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от:

      • Каменки;
      • Опытного;
      • Павлополя;
      • Старогнатовки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг многократно нарушал Минские договоренности. Били по защитникам:

      • Крымского;
      • Донецкого;
      • Сентяновки;
      • Славяносербска;
      • Хутора Свободный;
      • Попасной;
      • Орехова;
      • Новолуганского;
      • Новотошковского;
      • Зайцева.

      Противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, соблюдая режим тишины,
      – говорится в сообщении ООС.

      К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла своего защитника. Украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двоих российских оккупантов.

      Важно В 2020 году на Донбассе погибли 47 военных: поименный список

      С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушения украинские воины применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

      Обратите внимание! За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины
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