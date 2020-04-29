Оккупанты цинично обстреляли участок разведения, украинский защитник погиб

За минувшие сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ. 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские защитники дали достойный отпор врагу, провокации прекратились. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в фейсбуке.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от:

Каменки;

Опытного;

Павлополя;

Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг многократно нарушал Минские договоренности. Били по защитникам:

Крымского;

Донецкого;

Сентяновки;

Славяносербска;

Хутора Свободный;

Попасной;

Орехова;

Новолуганского;

Новотошковского;

Зайцева.

Противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, соблюдая режим тишины,

– говорится в сообщении ООС.

К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла своего защитника. Украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двоих российских оккупантов.

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С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушения украинские воины применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.

Обратите внимание! За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала