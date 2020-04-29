Оккупанты цинично обстреляли участок разведения, украинский защитник погиб
За минувшие сутки оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ. 28 апреля противник применил против наших воинов запрещенные артиллерийские системы 152-го и 122-го калибров, минометы 120-го и 82-го калибров, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Украинские защитники дали достойный отпор врагу, провокации прекратились. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил в фейсбуке.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник вел огонь по нашим позициям неподалеку от:
- Каменки;
- Опытного;
- Павлополя;
- Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг многократно нарушал Минские договоренности. Били по защитникам:
- Крымского;
- Донецкого;
- Сентяновки;
- Славяносербска;
- Хутора Свободный;
- Попасной;
- Орехова;
- Новолуганского;
- Новотошковского;
- Зайцева.
Противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия дважды совершил обстрел участка разведения №3 Богдановка – Петровское. Украинские защитники огонь в ответ не открывали, соблюдая режим тишины,
– говорится в сообщении ООС.
К сожалению, в результате обстрелов 28 апреля Украина потеряла своего защитника. Украинские военнослужащие ранили по меньшей мере двоих российских оккупантов.
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С начала текущих суток российские наемники уже дважды нарушили режим прекращения огня. Противник из станковых противотанковых гранатометов, зенитной установки и крупнокалиберных пулеметов обстрелял наши позиции возле Верхнеторецкого, а из минометов 82-го калибра вел огонь рядом с Новотошковским. В ответ на нарушения украинские воины применили дежурные огневые средства и прекратили вражеские провокации.
Обратите внимание! За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала