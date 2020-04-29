Окупанти цинічно обстріляли ділянку розведення, українських захисник загинув
За минулу добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ. 28 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені артилерійські системи 152-го та 122-го калібрів, міномети 120-го та 82-го калібрів, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Українські захисники далі гідну відсіч ворогу, провокації припинилися. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших позиціях неподалік:
- Кам'янки;
- Опитного;
- Павлополя;
- Старогнатівки.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог багаторазово порушував Мінські домовленості. Гатили по захисниках:
- Кримського;
- Донецького;
- Сентянівки;
- Слов'яносербська;
- Хутора Вільний;
- Попасної;
- Оріхового;
- Новолуганського;
- Новотошківського;
- Зайцевого.
Противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші,
– мовиться у повідомленні ООС.
На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила свого захисника. Українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.
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Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.
Зверніть увагу! За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.