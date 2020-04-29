08:06
29 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 MH17

      Окупанти цинічно обстріляли ділянку розведення, українських захисник загинув

      - Читать новость на русском
      Обстріли на Донбасі не вщухають
      Обстріли на Донбасі не вщухають / Народна правда

      За минулу добу окупанти 17 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції ЗСУ. 28 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені артилерійські системи 152-го та 122-го калібрів, міномети 120-го та 82-го калібрів, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      Українські захисники далі гідну відсіч ворогу, провокації припинилися. Про це повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

      Актуально Український військовий загинув на Донбасі: що відомо

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вів вогонь по наших позиціях неподалік:

      • Кам'янки;
      • Опитного;
      • Павлополя;
      • Старогнатівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог багаторазово порушував Мінські домовленості. Гатили по захисниках:

      • Кримського;
      • Донецького;
      • Сентянівки;
      • Слов'яносербська;
      • Хутора Вільний;
      • Попасної;
      • Оріхового;
      • Новолуганського;
      • Новотошківського;
      • Зайцевого.

      Противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї двічі здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші,
      – мовиться у повідомленні ООС.

      На жаль, внаслідок обстрілів 28 квітня Україна втратила свого захисника. Українські військовослужбовці поранили щонайменше двох російських окупантів.

      Важливо У 2020 році на Донбасі загинули 47 військових: поіменний список

      Від початку поточної доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч з Новотошківським. У відповідь на порушення українські воїни застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

      Зверніть увагу! За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.


      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      28 квітня , 22:00 Не молодець, не лідер і не борець: рейтинг Путіна пробиває дно
      Запретное мнение
      Я такого не пам’ятаю за всі роки роботи, – вогнеборець про пожежу на Житомирщині
      28 квітня , 19:10 Я такого не пам’ятаю за всі роки роботи, – вогнеборець про пожежу на Житомирщині
      Євгенія Мазур