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      Оккупанты цинично обстреляли украинские позиции у Марьинки: видео

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      Обстрел у Марьинки / Скриншот из видео

      Пророссийские боевики за прошедшие сутки, 22 февраля, продолжили обстреливать украинские позиции на Донбассе. В частности, они ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки.

      Этот обстрел попал на видео. Его сняла местная жительница, а обнародовал на своей фейсбук-странице нардеп Владимир Мороз.

      Актуально: Сутки на Донбассе: боевики палят из запрещенного вооружения, подорвался украинский защитник

      Он отметил, что бой длился сорок минут. К счастью, в результате таких коварных действий боевиков украинские защитники не пострадали.

      Оккупанты палят по украинским позициям у Марьинки: видео

      Заметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля. Они усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты. В частности, масштабный бой состоялся 18 февраля у Золотого: враг совершил мощную атаку, впрочем военные ВСУ сумели дать сокрушительный отпор. Уже в ночь на 22 февраля была зафиксирована новая попытка оккупантов атаковать опорный пункт защитников. Впрочем, военные были готовы к таким действиям противника и отбили наступление.


      Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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