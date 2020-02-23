Оккупанты цинично обстреляли украинские позиции у Марьинки: видео

Пророссийские боевики за прошедшие сутки, 22 февраля, продолжили обстреливать украинские позиции на Донбассе. В частности, они ударили из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Марьинки.

Этот обстрел попал на видео. Его сняла местная жительница, а обнародовал на своей фейсбук-странице нардеп Владимир Мороз.

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Он отметил, что бой длился сорок минут. К счастью, в результате таких коварных действий боевиков украинские защитники не пострадали.

Оккупанты палят по украинским позициям у Марьинки: видео

Заметим, что оккупанты на Донбассе заметно активизировались в конце февраля. Они усиливают обстрелы и пытаются захватить украинские наблюдательные пункты. В частности, масштабный бой состоялся 18 февраля у Золотого: враг совершил мощную атаку, впрочем военные ВСУ сумели дать сокрушительный отпор. Уже в ночь на 22 февраля была зафиксирована новая попытка оккупантов атаковать опорный пункт защитников. Впрочем, военные были готовы к таким действиям противника и отбили наступление.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / инфографика 24 канала