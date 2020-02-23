Сутки на Донбассе: боевики палят из запрещенного вооружения, подорвался украинский защитник

Сутки на Донбассе прошли неспокойно: пророссийские оккупанты били из запрещенного вооружения. Особенно интенсивные обстрелы боевики вели в районе Марьинки. К счастью, – без потерь среди наших защитников. Однако, украинский военный 22 февраля подорвался на неизвестном устройстве на Донбассе.

Враг 8 раз открывал огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Об этом информирует штаб ООС.

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Где стреляли пророссийские боевики:

Вблизи Марьинки – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

У Новомихайловки – из минометов запрещенного 120-миллиметрового калибра (9 мин)

Неподалеку Старогнатовки – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

У Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (12 выстрелов), а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

В районе населенного пункта Лебединский – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

Вблизи Водяного – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Рядом с Гнутово – из станковой противотанкового гранатомета (6 выстрелов). Также враг вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела по украинским позициям

Неподалеку Крымского – из минометов калибра 82 миллиметра (20 мин)

В районе населенного пункта Новолуганское – из минометов калибра 82 миллиметра (10 мин), а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский защитник получил ранения,

– добавляют в штабе.

С начала суток 23 февраля оккупанты не открывали огонь.

Внимание! К коварным действиям враг прибегнул в ночь на 22 февраля. Тогда боевики попытались прорваться через линию соприкосновения вблизи Новотошковского. В конце концов украинским воинам удалось отбить атаку и оккупанты отступили. Кроме того, они на поле боя оставили умирать своего молодого солдата.



Карта оккупированных территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала