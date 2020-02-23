08:24
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Доба на Донбасі: бойовики гатять із забороненого озброєння, підірвався український оборонець

      - Читать новость на русском
      Війна на Донбасі / Ілюстративне фото/ 24 канал

      Доба на Донбасі минула неспокійно: проросійські окупанти гатили із забороненого озброєння. Особливо інтенсивні обстріли бойовики вели у районі Мар’їнки. На щастя, – без втрат серед наших оборонців. Однак, український військовий 22 лютого підірвався на невідомою пристрої на Донбасі.

      Ворог 8 разів відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує штаб ООС.

      Дивіться також: Прикривав побратимів: з'явилися деталі бою під Золотим, в якому загинув Максим Хітайлов

      Де стріляли проросійські бойовики:

      • Поблизу Мар’їнки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • Біля Новомихайлівки – з мінометів забороненого 120-міліметрового калібру (9 мін);
      • Неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;
      • Біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • У районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • Поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
      • Поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів).Також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли по українських позиціях

      • Неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри (20 мін);
      • У районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 міліметри (10 мін), а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

      Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення,
      – додають у штабі.

      Від початку доби 23 лютого окупанти не відкривали вогонь.

      Увага! До підступних дій ворог вдався у ніч проти 22 лютого. Тоді бойовики спробували прорватися через лінію зіткнення поблизу Новотошківського. Зрештою українським воїнам вдалося відбити атаку та окупанти відступили. Крім того, вони на полі бою залишили помирати свого молодого солдата.


      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

      Дуже каюся, – мешканець Нових Санжарів вибачився за "пи*дуй на війну" у бік ветерана АТО
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Постраждалі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      сьогодні , 07:45 Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC
      Михайло Гема
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 07:01 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      Настя Сукач
      22 лютого , 23:28 Біографія Go_A – переможці Нацвідбору на Євробачення-2020 від України
      Юлія Турелик
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук