Доба на Донбасі: бойовики гатять із забороненого озброєння, підірвався український оборонець

Доба на Донбасі минула неспокійно: проросійські окупанти гатили із забороненого озброєння. Особливо інтенсивні обстріли бойовики вели у районі Мар’їнки. На щастя, – без втрат серед наших оборонців. Однак, український військовий 22 лютого підірвався на невідомою пристрої на Донбасі.

Ворог 8 разів відкривав вогонь у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Про це інформує штаб ООС.

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Де стріляли проросійські бойовики:

Поблизу Мар’їнки – з гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Біля Новомихайлівки – з мінометів забороненого 120-міліметрового калібру (9 мін);

Неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї;

Біля Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета (12 пострілів), а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

Поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

Поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів).Також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли по українських позиціях

Неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 міліметри (20 мін);

У районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 міліметри (10 мін), а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення,

– додають у штабі.

Від початку доби 23 лютого окупанти не відкривали вогонь.

Увага! До підступних дій ворог вдався у ніч проти 22 лютого. Тоді бойовики спробували прорватися через лінію зіткнення поблизу Новотошківського. Зрештою українським воїнам вдалося відбити атаку та окупанти відступили. Крім того, вони на полі бою залишили помирати свого молодого солдата.



Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу