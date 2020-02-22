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      Окупанти знову намагалися прорватися через лінію зіткнення

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      ООС відбили атаку окупантів / slovoidilo.ua

      Проросійські бойовики вночі 22 лютого намагалися прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське. Українські військові вчасно відбили атаку.

      Увірватися на підконтрольну територію Україні намагалася диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації, повідомили у пресштабі ООС.

      Важливо: З початку року на Донбасі загинули 13 військових: поіменний список

      Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та відбили атаку.

      Зверніть увагу! Згідно з 52 статтею Статуту ООН українська сторона має право відповідати вогнем на всі провокації проросійських бойовиків.

      Окупанти зазнали втрат і відступили. Ворог залишив на полі бою загиблого російського найманця.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      Раніше окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення поблизу Золотого. Унаслідок бою тоді загинув 22-річний Максим Хітайлов, 3 – отримали поранення, ще 2 – контуження.

      Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти

      • 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
      • Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;
      • Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;
      • Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;
      • Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;
      • Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.

      Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Жертви Новини Росії Новини Луганська Новини Донецька Україна – Росія Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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