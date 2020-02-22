Окупанти знову намагалися прорватися через лінію зіткнення
Проросійські бойовики вночі 22 лютого намагалися прорватися через лінію зіткнення поблизу населеного пункту Новотошківське. Українські військові вчасно відбили атаку.
Увірватися на підконтрольну територію Україні намагалася диверсійно-розвідувальна група збройних формувань Російської Федерації, повідомили у пресштабі ООС.
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Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та відбили атаку.
Зверніть увагу! Згідно з 52 статтею Статуту ООН українська сторона має право відповідати вогнем на всі провокації проросійських бойовиків.
Окупанти зазнали втрат і відступили. Ворог залишив на полі бою загиблого російського найманця.
Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу
Раніше окупанти намагалися прорватися через лінію зіткнення поблизу Золотого. Унаслідок бою тоді загинув 22-річний Максим Хітайлов, 3 – отримали поранення, ще 2 – контуження.
Масштабний бій поблизу Золотого: короткі факти
- 18 лютого окупаційні війська провели масштабну атаку позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний;
- Загинув 1 український воїн, 3 – отримали легкі поранення, а 2 – контуження;
- Втрати ворога: 4 – загинули, 6 – отримали поранення;
- Бій тривав приблизно від 5 ранку до 10.30;
- Таких масштабних бойових дій на фронті не було з 2018 року;
- Бойовики намагалися прорватися через лінію зіткнення.
Бойовики атакували позиції біля Золотого: дивіться відео