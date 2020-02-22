Оккупанты снова пытались прорваться через линию соприкосновения
Пророссийские боевики ночью 22 февраля пытались прорваться через линию соприкосновения возле населенного пункта Новотошковское. Украинские военные вовремя отбили атаку.
Ворваться на подконтрольную территорию Украины пыталась диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили в пресс-штабе ООС.
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Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и отбили атаку.
Обратите внимание! Согласно 52 статье Устава ООН у украинской стороны есть право отвечать огнем на все провокации пророссийских боевиков.
Оккупанты понесли потери и отступили. Враг оставил на поле боя погибшего российского наемника.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Ранее оккупанты пытались прорваться через линию соприкосновения возле Золотого. В результате боя тогда погиб 22-летний Максим Хитайлов, 3 – получили ранения, еще 2 – контузию.
Масштабный бой возле Золотого: короткие факты
- 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;
- Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;
- Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения;
- Бой длился примерно с 5 утра до 10.30;
- Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;
- Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.
Боевики атаковали позиции у Золотого: смотрите видео