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      Оккупанты снова пытались прорваться через линию соприкосновения

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      ООС отбили атаку оккупантов / slovoidilo.ua

      Пророссийские боевики ночью 22 февраля пытались прорваться через линию соприкосновения возле населенного пункта Новотошковское. Украинские военные вовремя отбили атаку.

      Ворваться на подконтрольную территорию Украины пыталась диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований Российской Федерации, сообщили в пресс-штабе ООС.

      Важно: С начала года на Донбассе погибли 13 военных: поименный список

      Подразделения Объединенных сил своевременно обнаружили врага и отбили атаку.

      Обратите внимание! Согласно 52 статье Устава ООН у украинской стороны есть право отвечать огнем на все провокации пророссийских боевиков.

      Оккупанты понесли потери и отступили. Враг оставил на поле боя погибшего российского наемника.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

      Ранее оккупанты пытались прорваться через линию соприкосновения возле Золотого. В результате боя тогда погиб 22-летний Максим Хитайлов, 3 – получили ранения, еще 2 – контузию.

      Масштабный бой возле Золотого: короткие факты

      • 18 февраля оккупационные войска провели масштабную атаку позиции подразделений Объединенных сил возле населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный;
      • Погиб 1 украинский воин, 3 – получили легкие ранения, а 2 – контузию;
      • Потери врага: 4 – погибли, 6 – получили ранения;
      • Бой длился примерно с 5 утра до 10.30;
      • Таких масштабных боевых действий на фронте не было с 2018 года;
      • Боевики пытались прорваться через линию соприкосновения.

      Боевики атаковали позиции у Золотого: смотрите видео

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Жертвы Новости России Новости Луганска Новости Донецка Украина – Россия Пророссийские боевики Операция Объединенных сил
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