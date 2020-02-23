09:01
23 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, 22 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ СМЕРТЬ СЕРГІЯ СТАРИЦЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Окупанти цинічно обстріляли українські позиції біля Мар’їнки: відео

      -
      Обстріл біля Мар'їнки / скріншот із відео

      Проросійські бойовики минулої доби, 22 лютого, продовжили обстрілювати українські позиції на Донбасі. Зокрема, вони вдарили з гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки.

      Цей обстріл потрапив на відео. Його зняла місцева мешканка, а оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп Володимир Мороз.

      Актуально: Доба на Донбасі: бойовики гатять із забороненого озброєння, підірвався український оборонець

      Він зазначив, що бій тривав сорок хвилин. На щастя, внаслідок таких підступних дій бойовиків українські захисники не постраждали.

      Окупанти гатять по українських позиціях біля Мар’їнки: відео

      Зауважимо, що окупанти на Донбасі помітно активізувалися наприкінці лютого. Вони посилюють обстріли та намагаються захопити українські спостережні пункти. Зокрема, масштабний бій відбувся 18 лютого біля Золотого: ворог завдав потужної атаки, втім військові ЗСУ зуміли дати нищівну відсіч. Вже в ніч на 22 лютого була зафіксована нова спроба окупатів атакувати опорний пункт оборонців. Втім, військові були готові до таких дій противника і відбили наступ.

       

      Дуже каюся, – мешканець Нових Санжарів вибачився за "пи*дуй на війну" у бік ветерана АТО
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Як мотивувати себе до дій?
      Ярослава Гресь
      сьогодні , 08:02 Українці в Польщі: скільки заробляють, витрачають та де шукають роботу
      Юлія Поскробок
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 07:45 Ф'юрі технічним нокаутом переміг Уайлдера і став новим чемпіоном WBC: відео бою
      Михайло Гема
      сьогодні , 07:01 23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      Настя Сукач
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук