Окупанти цинічно обстріляли українські позиції біля Мар’їнки: відео

Проросійські бойовики минулої доби, 22 лютого, продовжили обстрілювати українські позиції на Донбасі. Зокрема, вони вдарили з гранатометів і великокаліберних кулеметів біля Мар’їнки.

Цей обстріл потрапив на відео. Його зняла місцева мешканка, а оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці нардеп Володимир Мороз.

Актуально: Доба на Донбасі: бойовики гатять із забороненого озброєння, підірвався український оборонець

Він зазначив, що бій тривав сорок хвилин. На щастя, внаслідок таких підступних дій бойовиків українські захисники не постраждали.

Окупанти гатять по українських позиціях біля Мар’їнки: відео

Зауважимо, що окупанти на Донбасі помітно активізувалися наприкінці лютого. Вони посилюють обстріли та намагаються захопити українські спостережні пункти. Зокрема, масштабний бій відбувся 18 лютого біля Золотого: ворог завдав потужної атаки, втім військові ЗСУ зуміли дати нищівну відсіч. Вже в ніч на 22 лютого була зафіксована нова спроба окупатів атакувати опорний пункт оборонців. Втім, військові були готові до таких дій противника і відбили наступ.